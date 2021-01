Biathlon: Norweger triumphieren, DSV-Sextett enttäuscht

Im Sprint über 7,5 Kilometer legten die Biathleten beim Weltcup in Oberhof den Grundstein für das Verfolgungsrennen der besten 60 am Samstag (14.45 Uhr/ZDF).

Im Kampf um die Podestplätze hatten wieder einmal die Norweger die Skispitzen vorn. Johannes Thingnes Bö (1/0) glitt am schnellsten durch den Schnee und setzte mit 25:12,0 Minuten die Richtzeit für die Konkurrenten. Am nächsten kam ihm bei seinem 50. Weltcup-Einzel-Sieg dabei sein Bruder Tarje Bö (+10,8 Sekunden). Sturla Holm Laegreid holte sich Platz drei (0/0|+21,6).

Doll noch in Top 15

Für das DSV-Team lief es beim Heimweltcup nicht ganz so rund: Bester Deutscher war Benedikt Doll (0/1), der liegend alle Scheiben abräumte, stehend nach einem Fehler aber eine extra Runde drehen musste. Der 30-Jährige wurde 15. und muss im Verfolger einen Rückstand von 1:12,0 Minuten auf Bö aufholen. Das Ergebnis für ihn "durchwachsen. Ein Fehler ist natürlich nicht richtig schlecht," so Doll, dem an den Bergen Power und Spannung fehlten. Für die weiteren Wettbewerbe ist er aber optimistisch. "Ich komm da sicher noch besser rein."

Philipp Horn (0/1|+1:28,0 Minuten) reihte sich als 23. ein. Auch Teamkollege Erik Lesser (1/1) büßte nach zwei verpassten Scheiben eine gute Endzeit und eine vordere Platzierung ein. Der 32-Jährige liegt auf Platz 25 schon 1:32,8 Minuten zurück. "Ich hab nicht nur daneben gehauen , sondern auch daneben gezielt." Der Rückstand sei schon viel. "Das ärgert mich richtig," sagte Lesser im ZDF. Im Verfolger will er es aber besser machen.

Peiffer rutscht ab

Ganz daneben ging es bei Arnd Peiffer (0/3). Nach einer fehlerfreien Vorstellung im Liegend-Anschlag, setzte er Stehend gleich drei Schüsse daneben und musste 450 Extrameter laufen. So viele Fehler sieht man nicht oft beim 33-jährigen Routinier. Und Platz 47 führ Peiffer ein klarer Dämpfer.

Simon Schempp (0/1) verpasste zwar nur eine Scheibe, doch läuferisch ist noch viel Luft nach oben beim Wahl-Ruhpoldinger. 2:37,0 Minuten Abstand hatte er als 58. auf den Sieger. Lucas Fratzscher (1/1|+2:43,1) musste dagegen zwei Strafrunden drehen. Der 26-Jährige kam dadurch noch hinter Schempp in die Statistik. Als 61. ist er im Verfolgungsrennen nicht am Start.