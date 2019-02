Biathlon-Mixed-Staffel nur von Frankreich geschlagen

In der Formation Erik Lesser (Frankenhain), Benedikt Doll vom SZ Breitnau, Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Vanessa Hinz vom SC Schliersee mussten sich die DSV-Athleten nach zwei Mal 7,5 Kilometern und zwei Mal 6 Kilometern nur Frankreich geschlagen geben. Nach insgesamt sechs Nachladern hatten die deutschen Biathleten 13,5 Sekunden Rückstand auf das französische Quartett. Rang drei ging an die Formation aus Norwegen (+1:02,2 Minuten).

Mit Selbstvertrauen zur WM

Die Skijäger haben nun etwas mehr als zwei Wochen Zeit, um sich gezielt auf die Titelkämpfe in Schweden vorzubereiten. Die WM wird am 7. März traditionell mit der Mixed-Staffel eröffnet, das deutsche Team ist der Titelverteidiger und dürfte - sofern die Olympiasieger Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer starten werden - wieder zu den Favoriten gehören.

Lesser und Hildebrand übergaben als Erste

Lesser, der schon unzählige Staffeln als Startläufer angeführt hatte, stellte seine gute Verfassung noch einmal unter Beweis. Der zweimalige Weltmeister ließ sich auch von einem Nachlader beim ersten Schießen nicht aus der Ruhe bringen und schickte Doll sogar als Führenden auf die Strecke. Auch der Sprint-Weltmeister kam nicht fehlerfrei durch, er benötigte insgesamt sogar drei Reservepatronen - zur Halbzeit lag Deutschland auf Rang drei.

Dann übernahm Hildebrand, die mit zwei Podestplätzen in Sprint und Verfolgung in den zurückliegenden Tagen geglänzt hatte. Die 31-Jährige lieferte erneut ab, blieb fehlerfrei und führte ihr Team wieder an die Spitze des Feldes. Hinz, das einzige Mitglied der Weltmeister-Staffel von 2017, zeigte mit zwei Nachladern eine solide Leistung und sicherte das Podest souverän ab.