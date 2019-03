Biathlon-Mixed-Staffel mit Hinz, Dahlmeier, Doll und Peiffer

Im Team-Rennen geht Dahlmeier (16.15 Uhr/ARD) nach Startläuferin Vanessa Hinz in die Loipe, danach folgen Sprint-Olympiasieger Peiffer und Weltmeister Doll. "Es wäre schön, wenn es gleich am Anfang mit einer klappt", so die Garmisch-Partenkirchenerin. "Wenn eine Medaille fürs Team da ist, wird es uns allen besser gehen."

Medaillendruck los werden

Aus der WM-Staffel von Hochfilzen fehlt nur Simon Schempp. Der Schlussläufer ist in der Formkrise und tritt in Östersund gar nicht an. Für ihn startet Benedikt Doll: "Man steht ein bisschen unter Druck, bezüglich Medaillen", so der 28-jährige Skijäger. Für Arnd Peiffer ist es ein erster Formcheck: "Man möchte sehn, wie gut sind wir läuferisch dabei. Wie ist man selber drauf", so der 31-Jährige. Auch für Peiffer wäre es natürlich schön, wenn man sich gleich das erste Erfolgserlebnis sichern könnte.

In Hochfilzen war Team Germany überragend

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft war Deutschland mit sieben Goldmedaillen und einer Silbermedaille die überragende Nation gewesen. "Wir wollen diese WM bewusst nicht an der von Hochfilzen messen - wir wissen alle, dass die Erfolge von damals außergewöhnlich waren", sagte Björn Weisheit, Sportlicher Leiter Biathlon im Deutschen Skiverband.