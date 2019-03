Herrmann läuft im Massenstart zur Bronzemedaille

Bei der WM in Schweden hatten sich vier deutsche Biathletinnen für das Feld der Besten 30 im Massenstartrennen qualifiziert. Bei Schneetreiben und Wind mussten die Athletinnen 12,5 Kilometer und vier Schießeinlagen bewältigen. Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann (0/1/2/1) war zwar nicht treffsicher aber sehr schnell unterwegs. Am Ende reichte es mit einem Rückstand von 15,4 Sekunden zu WM-Bronze. "Dass es zu Bronze gereicht hat, das hat nach gestern extrem gut getan. Ich freue mich, das mir so eine gute WM gelungen ist", so Herrmann.

Den Weltmeistertitel konnte die Italienerin Dorothea Wierer nach 37:26.4 Minuten feiern. Silber ging an die Russin Ekaterina Yurlova-Percht (+4,9 Sekunden).

Dahlmeier mit vier Extra-Runden Sechste

Pech am Schießstand hatte auch Laura Dahlmeier (2/1/0/1). Die 25-Jährige musste ebenfalls vier Strafrunden absolvieren, war in der Loipe aber nicht so schnell unterwegs, wie ihre Teamkollegin. Platz sechs zum Abschluss der Wettkämpfe war dennoch ein starkes Ergebnis. Franziska Preuß (0/0/5/1), die vor zwei Monaten in Ruhpolding noch den ersten Weltcup-Sieg in dieser Disziplin gefeiert hatte, ließ eine Medaille nach starkem Start ebenfalls am Schießstand liegen. Die Oberbayerin kam als 19. ins Ziel. Teamkollegin Franziska Hildebrand (0/1/1/3) musste fünf Strafrunden drehen und wurde 21.