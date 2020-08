Biathlon-Legende Ricco Groß wird 50

So richtig feiern wird Ricco Groß seinen runden Geburtstag nicht. "Wir haben mit dem Team am Wochenende Testwettkämpfe, die sind wichtiger als irgendwelche Feiern ", sagt der Trainer von Österreichs Biathleten. Der gebürtige Sachse ordnete dem Erfolg schon immer alles unter. Der Ehrgeiz und die Leidenschaft zahlten sich aus: Mit vier Olympiasiegen, neun WM-Titeln und insgesamt 28 Medaillen bei Großereignissen gehört Groß zu den Legenden seines Sports. Nur den Gesamtweltcup hat er nie gewonnen, Platz zwei in der Saison 1997/98 war sein bestes Gesamt-Ergebnis.

"Hätte ein, zwei Schüsse mehr treffen können"

Ob ihm der ganz große Wurf gelungen wäre, wenn er ein paar Dinge anders gemacht hätte? "Ich hätte vielleicht ein oder zwei Schüsse mehr treffen können", sagt Groß. Ansonsten aber ist er mit sich im Reinen. Und das verwundert kaum, schließlich rief er meistens zur richtigen Zeit am richtigen Ort seine Top-Form ab. Bei der Heim-WM 2004 in Oberhof beispielsweise, als er zweimal Gold und einmal Silber holte. "An einem anderen Ort hätte mir wahrscheinlich auch die Vizeweltmeisterschaft genügt", gibt der Vater dreier Söhne zu, "aber in diesem Tollhaus, mit diesen Fans, das war schon speziell."

Schwierige Zeit als DSV-Trainer und in Russland

Als Trainer lief es für Groß nicht so glatt wie als Athlet. 2010 wurde er Bundestrainer der Damen. Anfangs waren die Erfolge noch da. Doch dann kamen die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi - mit mäßigem Erfolg. Es gab kein Edelmetall für die sonst so erfolgsverwöhnten deutschen Biathletinnen. Nach der Olympia-Enttäuschung reagierte der DSV und Ricco Groß sollte fortan im zweitklassigen IBU-Cup als Trainer arbeiten. 2015 kam es zur Trennung mit dem DSV.

Groß wurde daraufhin Trainer der russischen Biathleten, die schon damals Dopingvorwürfen ausgesetzt waren. Als Folge davon hatte der Teamchef bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 auf seine besten Athleten verzichten müssen - seine Mannschaft blieb ohne Medaille. Für den Sachsen fiel nach Auslaufen seines Vertrags im April 2018 das Resümee daher zwiespältig aus: "Es war eine interessante, ereignisreiche Zeit. Sie war nicht unerfolgreich und doch mit dem Schlusspunkt Olympische Spiele und deren unschönen Begleiterscheinungen unbefriedigend."

In Österreich macht es ihm "irre Spaß"

Seit zwei Jahren ist er nun Trainer der österreichischen Biathleten. Nach Medaillengewinnen in den vergangenen beiden Jahren hofft Groß auch bei der WM 2021 in Pokljuka auf Edelmetall, dafür treibt er seine Schützlinge an. "Es macht hier irre Spaß", sagt Groß über seine Aufgabe in Österreich, die noch mindestens bis zu den Olympischen Spielen 2022 andauern wird: "Man kann eine Mannschaft formen und sie entwickeln."