Biathlon-Legende Fritz Fischer wird 65

Es ist eines der symbolträchtigsten Bilder der neuen deutschen Sportgeschichte. Fritz Fischer auf der Zielgeraden der Biathlon-Staffel in Albertville. Nur noch wenige Meter sind es zum Ziel. Fischer, der 35-jährige Kelheimer mit seinem berühmten Schnurrbart im Gesicht, dem roten Stirnband auf dem Kopf, die zweitplatzierten Läufer weit hinter sich. Dazu hält er die deutsche Flagge und nähert sich der Ziellinie. Als er sie überquert, reißt er die Arme in die Luft, blickt in den Himmel, nur um Sekunden später kurz in sich zusammenzufallen.

"Wir haben dieses Jahr bewiesen, dass wir ein gemeinsames Deutschland sind"

"Das Symbol, dass ich da die Fahne tragen durfte, war für mich wie ein Sechser im Lotto", wird Fischer später einmal sagen. Es ist die erste olympische Goldmedaille des gesamtdeutschen Biathlon-Teams. Ein historischer Moment.

Historisch auch deswegen, weil der Biathlon ein Sport war, der in den Jahrzehnten zuvor zum Politikum wurde. Ost- und westdeutsche Athleten duellierten sich regelmäßig um die vordersten Plätze. Und plötzlich waren die ehemaligen Kontrahenten in einem Team. "Wir haben dieses Jahr bewiesen, dass wir ein gemeinsames Deutschland sind. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wollten den anderen zeigen, wenn alle an einem Strang ziehen, dann geht’s meistens gut aus", sagte Fischer 1992.