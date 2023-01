Biathlon in Ruhpolding: Sorgen um Preuß und um das Wetter

Eigentlich ist die Vorfreude bei der in Ruhpolding lebenden Herrmann-Wick angesichts der erwarteten "besonderen Atmosphäre" riesengroß. Erstmals seit 2020 sind beim Biathlon-Weltcup in Oberbayern auch wieder Zuschauer zugelassen. Doch das Wetter bereitet den Veranstaltern bei den sechs Wettbewerben von Mittwoch bis Sonntag erhebliches Kopfzerbrechen. Die Vorhersage kündigt wiederholt Regen und Temperaturen bis zu zehn Grad an.

"Weltcup unter besten Bedingungen" dank Schneedepots

Nur mit Hilfe von Schneedepots konnte überhaupt eine Strecke präpariert werden. Mit diesen Lagern sei Ruhpolding ein Vorreiter, erklärt Bürgermeister Justus Pfeifer. Doch durch die aktuelle Wärmeperiode sei man "noch einmal bisserl ins Schwitzen gekommen", sagt er. "Wir haben jetzt zwei Jahre gehofft, endlich wieder einen Weltcup unter perfekten Bedingungen und mit Zuschauern durchzuführen", sagt der Bürgermeister von Ruhpolding Justus Pfeifer. Das mit den Zuschauern sei "endlich möglich", der Schnee hingegen "ist ausgeblieben". Trotzdem sei aber "alles in bester Ordnung", verspricht der Bürgermeister.

Preuß und Hinz pausieren, Nawrath läuft statt Horn

Ausgerechnet beim oberbayerischen Heimspiel müssen die Ex-Weltmeisterinnen Franziska Preuß vom SC Haag und Vanessa Hinz vom SC Schliersee passen. Beide hatten zuletzt mit Erkältungen zu kämpfen und konnten schon in der Vorwoche beim ersten Weltcup des Jahres auf der slowenischen Hochebene Pokljuka nicht dabei sein. Dafür kommen die zuletzt geschonte Anna Weidel vom WSV Kiefersfelden und die die Thüringerin Juliane Frühwirt in die Mannschaft. Auch beim Männerteam gibt es eine Veränderung. Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain) pausiert nach zuletzt ziemlich schwachen Auftritten, dafür kehrt Philipp Nawrath vom SK Nesselwang zurück.

Sechsmal Biathlon in Ruhpolding

Der Biathlon-Weltcup startet am Mittwoch (11.1., 14.10 Uhr, Livestream) mit dem Einzel der Männer über 20 Kilometer. Es folgen das Einzelrennen der Frauen am Donnerstag (12.1., 14.10 Uhr, Livestream), die Staffeln am Freitag (Männer) und Samstag (Frauen) sowie die Massenstarts am Sonntag.