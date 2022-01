Biathlon in Ruhpolding - ohne Preuss, aber mit einer Debütantin

Ausgerechnet beim Biathlon-Heimweltcup ist Franziska Preuss vom SC Haag nicht dabei. Nach ihrer Fußverletzung ist die 27-Jährige zwar auf dem Weg der Besserung, dafür kam noch eine Coronainfektion dazu.

"Es ist natürlich extrem schade, dass Franziska bei ihrem Heim-Weltcup noch nicht dabei sein kann. Wir sind aber ganz guter Dinge, dass die Entwicklung jetzt so weiter verläuft, dass sie in Kürze wieder voll einsatzfähig und belastbar ist", erklärte der Sportliche Leiter für Biathlon Bernd Eisenbichler.

Kebinger-Premiere in Ruhpolding

Dafür bekommen einige Athleten aus der zweiten Reihe ihre Chance. So wird die 24-Jährige Hanna Kebinger vom SC Partenkirchen in Ruhpolding ihr Weltcup-Debüt geben. Für Janina Hettich vom Ski Club Schönwald kommt mit Marion Wiesensarter vom SC Oberteisendorf eine weitere Oberbayerin ins Team. Daneben stehen Vanessa Hinz (SC Schliersee) und Vanessa Voigt (SV Rotterode) im Aufgebot. Anna Weidel vom WSV Kiefersfelden ist Ersatzstarterin.

Wahl-Ruhpoldingerin Herrmann schläft zu Hause

Auch für die Etablierten nimmt der Heimweltcup einen besonderen Stellenwert ein. So sagte Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld): "Der Weltcup in Ruhpolding ist natürlich etwas Besonderes für mich, weil ich hier den ganzen Sommer über trainiere." Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) freut sich in ihrer Wahlheimat auf die Tage "im eigenen Bett". Vanessa Hinz ist in Ruhpolding für den SC Schliersee am Start.

Weltcupeinsatz für den Partenkirchner Zobel

"Bei den Herren wollen wir David Zobel vom SC Partenkirchen nach seinen konstant guten Leistungen im IBU-Cup noch einmal einen Einsatz im Weltcup ermöglichen", versprach Eisenbichler. Dazu kommen Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Philipp Nawrath (SK Nesselwang) und Roman Rees (SV Schauinsland) sowie Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain) als Ersatzmann.

Weltcup im "Wohnzimmer"

Für Nawrath ist das Stadion in Ruhpolding "unser Wohnzimmer". "Man kennt sich aus, man kennt die Leute und fühlt sich zu Hause", so erklärt er die Faszination des Heimweltcups. In der Chiemgau Arena stehen Sprint-, Staffel- und Verfolgungsbewerbe auf dem Programm. Doll hofft dabei im Gegensatz zu den vergangenen Wettkämpfen "auf ein bisschen besseres Wetter". Schließlich wollen die Athleten "bei guten Verhältnissen starke Leistungen anbieten", lautet sein Versprechen.