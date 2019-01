Biathlon in Ruhpolding: Männer-Sprint auf Donnerstag verschoben

Der Plan B für den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding steht: Der ursprünglich für Mittwoch angesetzte Sprint der Herren soll nun am Donnerstag stattfinden. Gestartet wird dann um 11 Uhr. Die ARD überträgt live ab 10.45 Uhr. Voraussetzung für den neuen Termin: der für den Landkreis Traunstein wegen der Schneelage geltende Katastrophenfall ist bis dahin aufgehoben. Diese Entscheidung steht noch aus.

Claus Pichler, der Chef des Organisationskomitees und Ruhpoldinger Bürgermeister, betont: In der Chiemgau Arena, wo die Wettkämpfe stattfinden, seien die Schneemassen beherrschbar, weil "wir ein gut eingespieltes Team haben". "Wir sehen die Veranstaltung für machbar an, auch weil der Wetterbericht für die kommenden Tage vielversprechend ist".

Katastrophenfall im Landkreis Traunstein

Wegen des anhaltenden Katastrophenfalls im Landkreis Traunstein hatte das Traunsteiner Landratsamt die Eröffnungsfeier heute Abend und den Sprint der Männer am morgigen Mittwoch abgesagt. Grund dafür sind weniger die Schneelasten auf den Dächern in Ruhpolding als vielmehr die noch immer schwierigen Straßenverhältnisse in den vorgelagerten Gemeinden.

Sicherheit der Menschen an oberster Stelle

An oberster Stelle stehe die Sicherheit der Menschen, so das Landratsamt Traunstein in einer Pressemitteilung. Claus Pichler zeigte für die Entscheidung des Landratsamts Verständnis. Es gebe ein gewisses Gefährdungspotenzial, allerdings nur, was die Einfallstraßen nach Ruhpolding betrifft. Außerdem müsse man die Lawinensituation im Blick haben, so Pichler.

Schneeschippen und Biathlon-Fans mit Geduld

Die Biathlon-Fans, die von außerhalb kommen, müssten allerdings mehr Zeit und vor allem Geduld mitbringen, wegen zahlreicher gesperrter Straßen. Sie würden von Ruhpolding aus per Shuttlebus ins Stadion gebracht. Laut Pichler sind viele Menschen spontan in die Chiemgau Arena gekommen, unter anderem sogar aus Niederbayern, um vor allem die Tribüne von der Schneelast zu befreien.

Rund 70.000 Menschen erwartet

Bis zum Sonntag werden rund 70.000 Menschen im Stadion am Zirnberg erwartet. Das Landratsamt Traunstein will den Krisenfall für den Landkreis eventuell am Mittwoch aufheben. Zur Zeit schneit es nicht mehr, die Räumdienste sind jedoch weiter im Dauereinsatz, um vor allem in Siegsdorf, Traunstein und Inzell die Straßen von Schnee zu befreien.