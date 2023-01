Biathlon in Ruhpolding: Herrmann-Wick verpasst Top-Platzierung

Am Publikum lag es nicht, dass die deutschen Biathletinnen beim Heimweltcup in Ruhpolding die Top-Ten-Platzierungen verpassten. Lautstark feierten die Zuschauer das deutsche Team über die 15-Kilometer-Einzel der Frauen an.

Denise Herrmann-Wick erwischte einen Start nach Maß und konnte erneut eine starke Laufleistung abrufen. "Die Strecke ist in einem Top-Zustand, da kann man den Ski ordentlich laufen lassen", sagte Herrmann-Wick im Interview mit der Sportschau.

"Ich fühle mich aktuell gut. Ich habe versucht ein gutes Tempo zu finden und gemerkt, dass ich gut unterwegs bin." Denise Herrmann-Wick

Im Schießen musste die Wahl-Ruhpoldingerin allerdings drei Fehler hinnehmen, die ein Top-Ergebnis nicht mehr möglich machten. "Dreh und Angelpunkt war der Schießstand. Um vorne mitzumischen, reichen drei Fehler nicht." Herrmann-Wick wurde 15. (+2:43.80m).

Voigt arbeitet sich auf Rang elf

Besser lief es für Vanessa Voigt: Nach zögerlichem Beginn arbeitete sich die 25-Jährige Stück für Stück nach vorne und musste insgesamt nur einen Schießfehler hinnehmen. "Ich denke, ich kann ganz zufrieden sein. Im Laufen habe ich gemerkt, dass die Power da ist, das lässt mich hoffen." Mit Rang elf wurde sie beste Deutsche (+2:10.70m).

Die Italienerin Lisa Vittozzi gewann das Rennen ohne Schießfehler souverän in 40:05.90 Minuten. Für eine Überraschung sorgte die zweitplatzierte Französin Lou Jeanmonnot (+39.00s), die in Ruhpolding den ersten Podestplatz ihrer Karriere feierte. Dritte wurde ihre Teamkollegin Julia Simon (+45.20s).

Janina Hettich-Walz wurde mit zwei Schießfehlern 26. (+3:50.00m). Die Ruhpoldingerin Sophia Schneider belegte mit drei Fehlern Platz 33 (+4:39.80m), Juliane Frühwirt landete nach zwei Schießfehlern auf Platz 35 (+4:48.00m), zwei Plätze dahinter ordnete sich Anna Weidel mit drei Fehlern ein (+4:54.90m).