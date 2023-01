Biathlon in Ruhpolding: Herren wie Nawrath in der Bringschuld

Nawrath hatte sogar seinen Platz im Weltcupteam verloren und und muss jetzt richtiggehend froh sein, beim Heimrennen überhaupt wieder dabei zu sein. Nachdem Bundestrainer Mark Kirchner dem Thüringer Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain) eine Pause verordnete, rutschte der Allgäuer wieder rein ins Team. Jetzt soll er in Ruhpolding zeigen, dass es besser laufen kann.

Nawrath fühlt sich bereit

Dazu fühlt er sich bereit. "Letztendlich habe ich mir gedacht: 'Jetzt nur nach vorne schauen'. Das ist mir bis jetzt gut gelungen", erklärt der Allgäuer. Nawrath hofft, jetzt wieder an die alte Stärke anknüpfen zu können. Das wäre für die deutschen Herren durchaus von Nöten. Die sind nämlich in der Bringschuld. International sind die Norweger, Franzosen und Schweden nämlich vorbeigezogen.

Immerhin ein paar Schneeflocken in Ruhpolding

Zumindest die äußeren Bedingungen haben sich in Ruhpolding geringfügig verbessert. Der leichte Schneefall hat die Chiemgau Arena ein bisschen überzuckert. Trotz Plusgraden und tiefer Strecke ist alles bereit für den Weltcup im oberbayerischen Mekka des Biathlon.

Sechsmal Biathlon in Ruhpolding

Der Biathlon-Weltcup startet am Mittwoch (11.1., 14.10 Uhr, Livestream) mit dem Einzel der Männer über 20 Kilometer. Es folgen das Einzelrennen der Frauen am Donnerstag (12.1., 14.10 Uhr, Livestream), die Staffeln am Freitag (Männer) und Samstag (Frauen) sowie die Massenstarts am Sonntag.