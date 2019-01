Biathlon in Ruhpolding: Alle Augen richten sich auf Dahlmeier

Es ist angerichtet für die Biathlon-Königin, die beim Heimweltcup nach einer erneuten Pause wegen eines Infekts ihr Comeback feiert. "Ich freue mich, wenn ich in Ruhpolding wieder fit an den Start gehen kann", schrieb die 25-Jährige zuletzt in den sozialen Medien und postete zudem Bilder, die Zuversicht verbreiten sollten. Ansonsten macht sich Dahlmeier rar.

Nichts soll die Vorbereitung vor dem Sprint am Donnerstag (14.30 Uhr/ARD) über 7,5 km stören. Zumal die Erwartungen an die Vorzeigeläuferin des Deutschen Skiverbandes (DSV) gleich wieder hoch sind. Er gehe davon aus, sagte Disziplintrainer Florian Steirer vor wenigen Tagen in Oberhof, "dass wir wieder ein gehöriges Wort vorne mitreden".