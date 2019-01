Biathlon in Oberhof: Doll und Peiffer verpassen Podest knapp

Die Hoffnungen auf einen Podestplatz ruhten im deutschen Team vor allem auf Arnd Peiffer und Benedikt Doll. Beide blieben beim ersten Schießen fehlerfrei. Doll lag zu diesem Zeitpunkt auf Position vier, Peiffer 0,2 Sekunden dahinter auf Rang fünf. Beim zweiten Schießen verfehlten jedoch beide eine Scheibe. Für einen Podestplatz reichte das am Ende nur knapp nicht. "Der eine Fehler bricht uns ein bisschen das Genick, wenn wir auf das Podium schielen", sagte Peiffer hinterher, war aber mit der Laufleistung zufrieden.

Der Sieg ging an den Russen Alexander Loginow (25:50,90 Minuten), der Weltcupführende Johannes Thinges Bö (ein Schießfehler) aus Norwegen musste sich mit 25,2 Sekunden geschlagen geben. Der Schwede Sebastian Samuelson blieb fehlerfrei am Schießstand und schob sich knapp vor Doll (+38,8) und Peiffer (+39,3) auf Rang drei. Es ist "ärgerlich, dass der Samuelson jetzt noch auf die drei gehascht ist", so Doll.

Lesser im Soll, Schempp patzt

Ebenfalls im Soll liegt Erik Lesser. Obwohl er wegen Rückenproblemen zuletzt pausieren musste und noch nicht bei 100 Prozent ist, lief der Thüringer gut mit und schoss nur einmal daneben. Am Ende reichte das für den 17. Platz (+1:44 Minuten). Johannes Kühn (+2:31,09) aus Reit im Winkl, der sich inzwischen als feste Größe im Weltcupteam etabliert hat, schaffte es mit vier Schießfehlern auf Rang 39. Simon Schempp (drei Fehler) machten die schwierigen Bedingungen vor allem beim zweiten Schießen zu schaffen. Mit einem deutlichen Rückstand von 3:29.10 Minuten wurde er 70. Der Suhler Lucas Fratscher (vier Fehler) erreichte bei seinem ersten Weltcup Platz 93.