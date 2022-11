Biathlon im geliebten Advent: Herrmann-Wick vor dem Saisonstart

Die Biathleten starten am Dienstag bzw. Mittwoch im finnischen Kontiolahti in die neue Weltcup-Saison. Für die beste deutsche Biathletin Denise Herrmann-Wick keine neue Situation - die 33-Jährige geht in ihren siebten Weltcupwinter.

Vorbereitung ohne Schnee und Skier

"Man hat schon eine gewisse Packroutine", sagt sie und macht sich vor dem Start keinen Druck. Dabei stand sie in der Vorbereitung nur zehn Tage auf Langlaufskiern: "Es ist ein bisschen Improvisieren angesagt, da muss man einfach locker bleiben. Man hat ja schon einige Erfahrungswerte, wie man an die Sache rangehen kann auch ohne Ski und Schnee."

Neue Saison, neues Gewehr

In Ruhpolding, wo sie trainiert, liegt kaum Schnee. Der Fokus ihrer Vorbereitung lag ohnehin auf dem Schießen. Herrmann-Wick schießt mit einem neuen Gewehr, und das obwohl sie mit dem alten Olympiasiegerin wurde: "Man muss den Aufwand einfach auf sich nehmen. Dann geht man auch wieder bewusster an die Sache ran."

WM im Februar ist das Ziel

Ob's schon in Kontiolahti klappt? Im deutschen Team richten sich die Blicke eher auf die Heim-WM im Februar - der Saison-Höhepunkt. "Die Ziele liegen ganz klar auf der Heim-WM", betont Herrmann-Wick: "Was bis dahin passiert, ist quasi der Weg dorthin."

Als Sächsin, die aus dem Erzgebirge stammt, wo Weihnachten "ganz groß geschrieben" wird, liebt Herrmann-Wick die Adventszeit, hat ihre Wohnung dekoriert und hofft trotz des Weltcupstarts, dass sie die Zeit bis zum 24. Dezember trotzdem genießen kann.