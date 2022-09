Biathlon: Hildebrand wird Mutter und beendet ihre Karriere

Franziska Hildebrand hört mit dem aktiven Biathlon-Sport auf. Aus einem freudigen Grund: Die 34-Jährige erwartet ihr erstes Kind.

"Ich hatte einen Traum, ich hatte eine Zielstellung und hatte einen Plan auf dem Weg nach Oberhof ... und dann kam das Leben dazwischen", schrieb Hildebrand bei Facebook. Jetzt freue sie sich "auf die neuen Abenteuer, die mir ab kommendem Jahr als Mutter bevorstehen".

Staffel-Weltmeisterin zusammen mit Laura Dahlmeier

Ihre größten Erfolge hatte Hildebrand an der Seite von Laura Dahlmeier: Mit der Staffel des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) wurde sie 2015 und 2017 Weltmeisterin. Dazu kamen 2016 WM-Silber und Bronze.

Im Weltcup feierte die Sportsoldatin vom WSV Clausthal-Zellerfeld zwei Einzelerfolge. Insgesamt erreichte Hildebrand neunmal das Podest. Mit der Staffel kamen 14 Weltcup-Siege hinzu. "Time to say goodbye! Nach elf Jahren im Weltcup schlägt sich für Franziska Hildebrand ein neues Kapitel auf", twitterte der DSV.

Hildebrand Teil der "Athletes for Ukraine"

Vor einiger Zeit verlegte Hildebrand ihren Wohnsitz nach Ruhpolding, um dort am Olympiastützpunkt zu trainieren. In ihrer Wahl-Heimat engagiert sich die 34-Jährige auch für die Aktion "Athletes for Ukraine", die Gelder für die vom Krieg geplagten Menschen in der Ukraine sammelt.