Biathlon: Herrmann-Wick im Sprint nicht zu schlagen

Mit null Fehlern und einer sehr guten Laufleistung setzte sich Denise Herrmann-Wick im Sprint über 7,5 Kilometer in Hochfilzen durch. Die Olympiasiegerin hatte im Ziel 18,1 Sekunden Vorsprung vor Marketa Davidova. Die Tschechin schoss einmal daneben. Dritte wurde die Französin Julia Simon (1/+20,1 Sek.). Nach ihrem achten Weltcupsieg hat sich Herrmann-Wick für das Verfolgungsrennen am Samstag über 10 km eine glänzende Ausgangssituation verschafft.

Bisher waren die WM-Strecken von 2017 eher ein Problem für die Einzel-Olympiasiegerin von Peking. Nie unter den Top Ten, einmal 60., 2019 als 41. war sie beste Deutsche beim bisher schlechtesten Damen-Ergebnis der Geschichte. Und nun zauberte die 33-Jährige zwei tadellose Schießeinlagen hin und bescherte mit ihrem neunten Weltcup-Erfolg dem deutschen Team den ersten Sieg in diesem Winter. "Dass ich heute mein Drama überwunden habe, freut mich natürlich besonders. Jetzt rutscht Hochfilzen ganz weit hoch in meiner Lieblingsliste", sagte die 33-Jährige im ZDF.

"Null, Null im Schießen ist fast wie ein olympischer Sieg, weil Hochfilzen ist so die Horrorstrecke, der Horrorschießstand für mich die letzten Jahre gewesen." Denise Herrmann-Wick

Weiteren DSV-Starterinnen nicht unter den Top 20

Für den DSV war es nach dem starken Auftakt zum Auftakt in Kontiolahti bereits der fünfte Podestplatz des Winters. Der Rest des deutschen Teams verpasste beim Sprint in Hochfilzen eine Top-20-Platzierung. Franziska Preuß, die beim Auftakt in Finnland noch krankheitsbedingt gefehlt hatte, leistete sich bei ihrer Rückkehr zwei Schießfehler - ebenso wie Anna Weidel, Sophia Schneider und Vanessa Voigt. Juliane Frühwirt blieb zwar fehlerfrei, war aber in der Loipe zu schwach.

"Ich bin froh, dass ich überhaupt am Start stehen konnte. Es war schon zäh auf der Strecke, aber die Wettkampfstärke kommt von Rennen zu Rennen." Franzsika Preuß