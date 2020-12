Biathlon: Herrmann fährt am Geburtstag auf Rang fünf

Olsbo Röiseland bewältigte die Strecke mit nur einem Schießfehler in 34:05,4 Minuten und verwies ihre Teamkollegin Tiril Eckhoff (+ 14,0 Sekunden/1 Schießfehler) auf Rang zwei. Dritte wurde die Italienerin Dorothea Wierer (+ 26,9/1).

Denise Herrmann zeigte endlich mal wieder eine Topleistung und landete trotz zweier Schießfehler auf einem guten fünften Platz. Die beiden anderen Deutschen fuhren ebenfalls in die Top Ten: Die formstarke Franziska Preuß (+ 49,2/3) kam trotz dreier Schießfehler auf Platz neun. Janina Hettich blieb als einzige Läuferin im Feld am Schießstand fehlerfrei und wurde Zehnte (+ 56,5/0).

"Herrmann: "Richtig cool"

"Die zwei Fehler beim Liegendschießen haben schon Kraft gekostet. Zweimal null am Ende war dann aber richtig cool, da war ich am Ende in einer richtig guten Position", sagte Denise Herrmann über den "versöhnlichen" Jahresabschluss nach zuletzt eher enttäuschenden Ergebnissen.