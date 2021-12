Biathlon: Herren-Staffel mit Kühn und Nawrath auf Platz vier

Die deutschen Biathleten haben auch in der zweiten Staffel des Olympia-Winters das Podium knapp verpasst. Wie beim ersten Teamwettbewerb mussten die DSV-Skijäger Russland am Ende den dritten Platz überlassen. Am Ende war es in Hochfilzen aber ziemlich knapp, nur 12,7 Sekunden fehlten aufs Stockerl.

Startläufer beim deutschen Quartett war Lesser (SV Eintracht Frankenhain). Beim ersten Schießen musste er einmal Nachladen, vermied jedoch die Strafrunde. Stehend schoss Lesser schnell und griff einmal in das Patronenfach. Auch in der Loipe gab der Startläufer nochmal richtig Vollgas. So konnte er als Führender (-0,4 Sekunden) an Kühn übergeben.

Kühn mit Muskelzucken beim Stehendanschlag

Der Sprintsieger vom WSV Reit im Winkl war erstmals in diesem Winter für die deutsche Männer-Staffel nominiert worden. Kühn schoss erst einmal fehlerlos. Stehend vermied der 30-Jährige die Strafrunde nur durch drei Nachlader. "Muskulär bin ich gerade nicht ganz auf der Höhe. Beim Stehendschießen hat deshalb mein Oberschenkel immer wieder gezuckt", erklärte er nach seinem Lauf. Auf der Strecke verlor der Bayer trotz der Schwierigkeiten keine weitere Zeit.

Rees mit zwei Nachladern, aber schnell in der Loipe

Nach Kühn ging Roman Rees (Ski-Verein Schauinsland) von Platz sechs aus (+29,1) in die Loipe. Liegend griff er einmal in das Nachladefach, stehend zwei Mal. Er zeigte aber eine gute Laufleistung.

Nawarath verliert Kampf um den Podestplatz

So konnte Schlussläufer Nawrath auf Position vier (+1:24,1) zeitgleich mit Russland auf dem Podestplatz übernehmen. Liegend schaffte er genauso wie sein Konkurrent aus Russland einen schnellen Nachlader. Beim letzten Besuch am Schießstand traf der Allgäuer im Gegensatz zu seinem Konkurrenten den einen Nachlader. Damit ging er als Dritter auf die letzten Meter. Beim letzten steilen Anstieg fehlten Nawrath aber die Körner und der Russe ging an ihm vorbei. So blieb dem DSV-Team nur der undankbare vierte Platz. Den Sieg holte sich Weltmeister Norwegen mit nur fünf Nachladern in 1:14:34,8 Stunden vor Frankreich (0 Strafrunden+8 Nachlader/+21,2 Sekunden) und Russland (1+8/+47,3).