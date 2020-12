Biathlon: Herren-Staffel läuft in Kontiolahti auf Platz drei

Dieses deutsche Quartett gab es bisher erst zwei Mal. Lesser, Rees, Peiffer und Doll hatten sich dabei als Erfolgsteam erwiesen: Bei der Weltmeisterschaft 2019 holten die vier Skijäger die Silbermedaille. Auch in Kontiolahti haben sie mit Rang drei überzeugt.

Startläufer Lesser trotz drei Nachladern Dritter, Rees holt auf

Lesser (Frankenhain) ging das Rennen schnell an und war vorne dabei. Beim ersten schnell absolvierten Schießen benötigte er einen Nachlader. Stehend räumte er nach drei Nachladern ab. "Meine Beine haben gewackelt. Ich bin nur froh, dass ich ohne Strafrunde rausgekommen bin", sagte der Biathlet voller Selbstkritik danach. Als Dritter (+0,9) übergab er an den Freiburger Rees. Der räumte Liegend alles ab, bei der zweiten Einlage benötigte er zwei Nachlader. "Am langen Berg wollte ich noch gut rankommen", sagte er über seine "gelungene letzte Runde".

Peiffer übergibt auf Platz zwei an Doll, spannende Schlussrunde

Auf Rang zwei (+3,5) ging Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) ins Rennen. Er blieb liegend fehlerfrei, beim Stehendschießen griff er nur ein einziges Mal in das Patronenfach. Danach war er sehr froh, es "besser als tags zuvor gemacht" zu haben, als er sich Stehend drei Patzer geleistet hatte.

Schlussläufer Doll hatte beim Start nur den Norweger Johannes Tingnes Bö (+23,9) vor sich. Der leistete sich Liegend drei Nachlader, Doll hingegen blieb fehlerfrei und holte gehörig auf. Allerdings hatte sich da auch der Schwede Sebastian Samuelson herangepirscht und saß dem Breitnauer im Nacken. Bei der letzten Einlage machte Bö mit nur einem Nachlader den Deckel drauf, während Doll zwei Nachlader benötigte und den Schweden noch vorbeiziehen lassen musste. Er brachte aber den Podiumsplatz ins Ziel.