Biathlon-Herren bei Lessers letztem Staffelrennen auf Platz vier

Gemeinsam mit Roman Rees (SV Schauinsland), Benedikt Doll (SZ Breitnau) und den Nesselwanger Philipp Nawrath wollte Lesser (SV Eintracht Frankenhain) in seinem letzten Staffelrennen noch einmal der Sprung auf das Podest gelingen. Der 33-jährige hatte tags zuvor seinen Rücktritt am Ende der Saison in zweieinhalb Wochen verkündet. Der Thüringer leistete hervorragende Vorarbeit, am Ende wurde es Platz vier. Nur eine Sekunde fehlte auf den erhofften Podestplatz, den Frankreich erreichte. Siegreich war das Team aus Norwegen vor Schweden.

Perfekte Vorstellung von Lesser

Startläufer Lesser begann furios mit einenm perfekten Liegendanschlag. Stehend gelang ihm der nächste Coup. Mit völlig weißer Weste und einem Vorsprung von 8,9 Sekunden konnte er auf Platz eins an Rees übergeben.

Rees muss dreimal nachladen

Der Breisgauer benötigte liegend zwei Nachlader, dadurch konnte ihn der Franzose Emilien Jacquelin und der Österreicher Simon Eder überholen. Stehend wackelte der letzte Schuss, für den benötigte er eine Zusatzpatrone.

Schlussrunde: Quartett mit Nawrath kämpft um die Plätze

Doll übernahm von Rang drei (+25,5). Der Schwarzwälder benötigte nur einen einzigen Nachlader. Damit übergab er von Rang vier (+1,2 ) auf Nawrath. Der Allgäuer kämpfte den Norweger Vetle Sjåstad Christiansen, Sebastian Samuelsson aus Schweden und den Franzosen Quentin Fillon Maillet um die Podestplätze. Liegend musste Nawrath einmal nachladen und ging als Vierter auf die Strecke. Bei der letzten Schießeinlage vermied er die Strafrunde nur knapp nach drei Nachladern. Auf den letzten Metern kämpfte der Allgäuer und brachte noch Platz vier ins Ziel.