vor etwa einer Stunde

Biathlon: Hammerschmidt und Lesser legen Messlatte hoch

Erik Lesser und Maren Hammerschmidt sind stark in die Saison gestartet. "Wo ich stehe, ist sicherlich noch nicht mein Endziel," sagt die 31-Jährige. Auch Lesser hat sich die Messlatte hochgelegt. Am Donnerstag steht der nächste Sprint an.