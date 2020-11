Biathlon: Hammerschmidt im Sprint beste DSV-Skijägerin

Die Schwedin Hanna Öberg (0/0) holte sich in 21:01,4 Minuten den ersten Sprint-Sieg der Saison (2020/21). Zweite wurde die Norwegerin Marte Olsbu Røiseland (0/0+23,9 Sekunden) vor ihrer Teamkollegin Karoline Offigstad Knotten (0/0|+37.8).

Als beste Deutsche zeigte Maren Hammerschmidt (Winterberg), dass sie in starker Form ist. Schon am Samstag hatte die 31-Jährige als zweitbeste DSV-Starterin mit Rang 12 ein Ausrufezeichen gesetzt. Hammerschmidt kam im Sprint gut ins Rennen und auch am Schießstand gelang ihr ein fehlerfreier Auftritt (0/0). Mit Platz neun erfüllte sie jetzt bereits die WM-Norm. "Ich bin richtig happy, dass auch der allerletzte Schuss ins Ziel gegangen ist", sagte sie im ZDF-Interview.

Franziska Preuß (Haag), im Vorjahr noch Sechste in der ersten Sprintentscheidung, verpasste zwei Scheiben und musste 300 Meter extra laufen. Das reichte (+1:27,3 Minuten) am Ende noch für Platz 23. Teamkollegin Vanessa Hinz (Schliersee) musste zwar nur einmal in die Strafrunde (1/0), hatte im Ziel als 32. aber 1:45,8 Minuten Rückstand auf die Bestzeit. "Ich habe versucht spritziger ranzugehen, ich brauche aber noch ein paar Wettkämpfe um reinzukommen."

Kein fehlerfreier Tag für Herrmann

Denise Herrmann (Oberwiesenthal) ging beim Sprint im roten Trikot der Siegerin im Sprintweltcup (2019/2020) an den Start. In der Vorbereitung hatte die schnelle 31-Jährige den Fokus auf ihrer Schießperfomance gelegt, denn dort ließ sie immer wieder gute Platzierungen liegen. Über die 15 Kilometer verpasste sie am Samstag nur eine Scheibe und lief aufs Podest. Beim ersten Sprint der Saison hielt die Null zwar Liegend, doch Stehend setzte, die im bayerischen Ruhpolding trainierende Skijägerin, gleich drei Schüsse daneben (0/3). Das Podest war damit gelaufen, am Ende wurde es Platz 38. "Ab Schuss sieben muss es irgendetwas umgehauen haben im Kopf," versuchte Herrmann ihr Schießergebnis zu erklären.

Hettich und Schneider sammeln Erfahrung

Janina Hettich (Schönwald) hielt sich gut und wurde bei 104 Starterinnen noch 55. (0/2|+2:16.6 ). Sophia Schneider (SV Oberteisendorf) sammelte als 87. Weltcup-Erfahrung (1/2 | + 3:18,2).