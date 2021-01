Biathlon: "Geister-Weltcup" in Oberhof startet

Mit gemischten Gefühlen gehen Trainer und Athleten in den am Freitag beginnenden Biathlon-Weltcup in Oberhof. "Die Fans waren in den letzten Jahren manchmal eine Bürde, manchmal eine Freude", sagt beispielsweise Erik Lesser, geboren im nur 15 Kilometer entfernten Suhl.

Lessers Familie in der "Corona-Blase"

Für den Biathleten vom SC Frankenhain, ebenfalls nur wenige Kilometer von Oberhof entfernt, bringt der Heimweltcup Vor- und Nachteile mit sich. Einerseits kann er den Luxus genießen, zu Hause zu übernachten. Dafür musste aber seine Familie in die "Corona-Blase" des Biathlonweltverbands IBU integriert werden und sich regelmäßigen Covid-19-Tests unterziehen.