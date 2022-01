Biathlon: Für Preuß wird es mit Blick auf Olympia eng

Franziska Preuß, als große Hoffnungsträgerin im Biathlon für die Winterspiele in Peking eingeplant, muss aktuell noch kleine Brötchen backen. Nach ihrer Corona-Infektion und einer Fußverletzung steigt sie jetzt erst in ein Aufbautraining ein und wird auch den Weltcup in Antholz verpassen. Ihr letztes Rennen bestritt Preuß am 12. Dezember.

Wettkampf in der Höhe kommt zu früh

Die Rennen in Antholz (20. - 23.1.) kämen nicht nur aus Sicht von Steirer noch zu früh. Nachdem die Gesundheitschecks erledigt sind, habe die 27-Jährige jetzt mit dem Laufen begonnen. Da sie aber zuvor über mehrere Wochen nicht ordentlich trainieren konnte, wäre es aus seiner Sicht "Blödsinn jetzt in die Höhe zu fahren und dort schwere Wettkämpfe zu laufen."

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht so, dass sie an Wettkämpfe denken kann" Disziplintrainer Kristian Mehringer

Plan läuft Richtung Olympia

"Es wird bestimmt auch eng mit Blick auf Olympia," sagte Steirer im Interview mit BR-Reporter Philipp Nagel. Preuß sei gesund, der Trainingsaufbau werde allerdings knapp bis zum Saisonhöhepunkt. Dennoch ist "der Plan ist Richtung Olympia und das wird hoffentlich funktionieren."

Auch Kühn für Antholz nicht sicher

Ob Johannes Kühn, der ebenfalls wegen eines positiven Tests in Quarantäne musste, in Südtirol wieder ins Team zurückkehrt, ist noch offen.