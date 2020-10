Biathlon-Frauen: Neuer Input, bekannte Ziele

Hinz: "Will stabiler durch die Saison kommen"

Vanessa Hinz aus Schliersee ist da etwas defensiver als ihre Teamkollegin. Nach einem Bänderriss im Fuß musste die Vize-Weltmeisterin mehrere Wochen mit dem Training aussetzen und weiß noch nicht genau, wo sie steht. "So eine Medaille gibt einem immer einen Schub", so Hinz, die im kommenden Winter vor allem mehr Konstanz in ihre Leistungen bringen will: "Ich möchte einfach stabiler durch die Saison kommen. Ein Quäntchen Glück gehört da auch immer dazu."

Hinz ist zuversichtlich, dass sie bis zum Saisonstart Ende November in Kontiolahti in Form sein wird. Sogar aus ihrer Verletzung zieht die 28-Jährige noch Positives: "Als ich nicht laufen konnte, habe ich den "Engerl" (Schießtrainer Engelbert Sklorz, d. Red.) für mich alleine gehabt. Ich find's immer gut, wenn neuer Input kommt, und er sieht viele Sachen, wo man sich fragt: Ist das wirklich so?"