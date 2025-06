Biathletin Franziska Preuß: Gut erholt ins Olympiajahr

Das Rampenlicht ist nicht so ihres. Darum hat Franziska Preuß ihren Sommerurlaub in Thailand richtig genossen: "Dort waren wir Touris wie jeder andere, das Biathlon war weit weg, niemand hat mich darauf angesprochen", erzählt die 31-Jährige gegenüber BR24Sport. "Das hat sehr gut getan, weil ich stehe nicht so gern im Mittelpunkt."

Nach erfolgreichster Saison: "Ich hoffe, es bleibt so"

Genau dort stand sie in der zurückliegenden Saison. Zum ersten Mal gewann Preuß den Gesamtweltcup und beendete eine lange Leidenszeit mit vielen Rückschlägen und auch gesundheitlichen Problemen. Sechs Podestplatzierungen, der Gewinn ihrer ersten goldenen Einzel-WM-Medaille (in der Verfolgung) und der Triumph im Gesamtweltcup mit nur hauchdünnem Vorsprung vor der Französin Lou Jeanmonnot - viel besser ging's nicht.

"Ich fühle mich jetzt nicht anders, bin kein anderer Mensch deswegen", sagt sie. Und glaubt, "das ist ein Zeichen, dass der Körper jetzt vieles selber schafft, dass das Immunsystem viel mehr Raum hat zu arbeiten. Ich hoffe natürlich, es bleibt so."

Voller Fokus auf die Olympischen Spiele

Die anstehende Saison hat es jedenfalls in sich: Los geht es im Oktober mit einem Skiroller-Event im Supersprintformat im Münchner Olympiapark. Saison-Höhepunkt sind aber die Olympischen Spiele im Februar. Mit Olympia hat Preuß noch eine Rechnung offen: "Eine olympische Einzelmedaille fehlt mir noch, das ist klar die Motivation. Darauf liegt der Fokus, dass man da wieder gut in Form ist." Vor dem Opening in München und den großen Spielen in Italien liegt aber erstmal der Sommer und viele Wochen der Vorbereitung, des Trainings - aber auch des Abschaltens.