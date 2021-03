Biathlon: Franziska Preuß freut sich über zwei dritte Plätze

Trotz sechs Schießfehlern konnte Preuß bei der "Windlotterie" in Östersund erneut aufs Podest laufen - das schaffte sie bereits zum vierten Mal in dieser Saison. In der Gesamtweltcupwertung erreichte sie damit ebenfalls noch auf Platz drei hinter den Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbo Röiseland.

Auf Massenstart-Siegerin Ingrid Landmark Tandrevold (5 Strafrunden) aus Norwegen fehlten Preuß nur 11,1 Sekunden, Zweite wurde Dsinara Alimbekawa (6/+6,9) aus Belarus.

Tandrevold sicherte sich mit dem Sieg im Rennen über 12,5 km, das wegen zu starken Windes um einige Stunden verschoben werden musste, die kleine Kugel im Massenstart-Weltcup.