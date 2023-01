Biathlon-Experte Arnd Peiffer: "Heim-WM ist nicht leicht"

Vom 6. bis zum 19. Februar findet in Oberhof die Biathlon-Weltmeisterschaft statt. Die erfolgsverwöhnten Fans wollen bei den Heim-Titelkämpfen Medaillengewinne sehen. Peiffer kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Seine Heim-WM absolvierte er im Jahr 2012 in Ruhpolding. Für ihn als junger Sportler war das nicht einfach, da hatte er sich "selbst gehörig Druck gemacht". Da sei man "durchaus gefordert", erinnert sich der 35-Jährige jetzt. Und Oberhof kennt er auch aus zahlreichen Wettkämpfen: "Da bebt das Stadion", sagt der ARD-Experte. Außerdem gebe es dort "einen der schwierigsten Schießstände".

"Heim-WM ist nicht leicht", Arnd Peiffer

Herrmann-Wick soll befreit auflaufen

Das Problem: Siege und Podestplätze kann bei den Frauen nur Denise Herrmann-Wick vorweisen. Die Olympiasiegerin ist in Top-Form. Sie hat bereits zwei Saisonsiege vorzuweisen. Deshalb findet Peiffer: "Herrmann-Wick war ja schon ganz Oben, sie kann sich jetzt einfach mal belohnen", sagte er. Außerdem bereitete sich die deutsche Top-Athletin gerade "mit einem individuellen Höhentraining vor". Das sei die richtige Virgehensweise.

Norweger: "Das Maß der Dinge"

Bei den Männern seien, so Peiffer, "die Norweger besonders in der Staffel das Maß der Dinge". Benedikt Doll und Co. bräuchten einen perfekten Tag, um an ihnen vorbeizukommen. Aber nachdem die DSV-Staffel in diesem Winter immer auf dem Podest landete, habe "unsere deutsche Mannschaft dementsprechend auch eine große Chance auf eine Medaille".

Der Murnauer David Zobel, der in Oberhof wohnt, will Teil dieser Staffel sein. Die Garmisch-Partenkirchnerin Hanna Kebinger ebenso. Dazu passt die Prognose des Biathlon-Experten: "Da gibt’s schon einige, die überraschen können".