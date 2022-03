Biathlon: Erik Lesser gewinnt seine letzte Weltcup-Verfolgung

Erik Lesser sprintete noch einmal los, irgendwie diesen letzten Hügel hinauf am Holmenkollen in Oslo. Seine Verfolger sahen den deutschen Biathleten da nur noch aus der Ferne, neun, zehn Sekunden lag der Franzose Quentin Fillon Maillet dahinter, einige weitere der Norweger Sturla Holm Laegreid.

Lesser wusste, wenn er jetzt nicht mehr hinfallen sollte bei der letzten Biathlon-Weltcup-Verfolgung in seiner Karriere, dann würde er diese gewinnen am geschichtsträchtigen Ort. Und so schob sich der als Fünfter gestartete und nach vier Schießeinlagen fehlerlose Thüringer mit kräftigen Schüben Richtung Ziel. Dort kam er schließlich als Erster an, Lesser gewann sensationell über 12,5 Kilometer. "Da bin ich schon sehr froh, dass ich es über die Bühne gebracht habe", sagte der Biathlet im ZDF. "Bei den Verfolgungsrennen war ich in diesem Jahr richtig gut."

Lessers letztes Weltcup-Rennen am Sonntag - König Harald V. getroffen

Es war der erst dritte Weltcupsieg für Lesser, zuletzt hatte der Verfolgungs-Weltmeister von 2015 vor sechs Jahren im Januar 2016 den Massenstart von Ruhpolding gewonnen. Lesser, der am Sonntag nach dem Massenstart aufhören wird, bestätigte aber nun seine starke Form kurz vor dem Karriereende und siegte vor den Augen seines früheren Zimmerkollegen Arnd Peiffer und des norwegischen Königs Harald V.

Den König durfte er im Anschluss an das Rennen auch noch in dessen Loge besuchen. "Nice to meet you", sagte Lesser zu Harald V. "Er hat mir gratuliert", sagte Lesser, "der klassische Smalltalk."

Gesamtweltcupsieger Quentin Fillon Maillet

Schon in den vergangenen Wochen lieferte Lesser einige starke Rennen. In seinem Sog schafften auch die weiteren Deutschen gute Platzierungen: Benedikt Doll belegte Rang neun, David Zobel wurde Elfter, Philipp Nawrath fiel auf den 21. Platz zurück.

Fillon Maillet wiederum stand bereits als Gesamtweltcupsieger fest. Zudem sicherte er sich die kleinen Kugeln in der Sprint- und Verfolger-Wertung. Am Sonntag wird der Olympia-Winter mit den Massenstart-Rennen der Frauen (12.50 Uhr im Livecenter von BR24 Sport) über 12,5 km und der Männer (15 Uhr im Livecenter von BR24 Sport) über 15 km abgeschlossen.