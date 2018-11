Biathlon: EM 2022 findet im Bayerischen Wald statt

Der Bayerischen Wald kann sich 2022 wieder auf ein sportliches Großereignis freuen. Wie das Landratsamt Regen heute bekannt gab, finden die Biathlon-Europameisterschaften im Januar 2022 in der Arberregion statt. Das habe der Hauptausschuss des Internationalen Biathlonverbandes IBU Landrätin Rita Röhrl (SPD) mitgeteilt, die auch Präsidentin des Organisationskomitees ist.

Sportler aus 40 Nationen am Start

Die Bewerbung aus dem Bayerischen Wald setzte sich dabei gegen Mitbewerber aus acht Ländern durch. Die EM ist 2022 den Angaben zufolge die letzte größere Leistungsprüfung vor den Olympischen Winterspielen in Peking. Dadurch, so Röhrl, stünden also die Chancen gut, dass unter den Sportlern aus 40 verschiedenen Nationen auch A-Kader-Athleten im Hohenzollern-Skistadion am Großen Arbersee an den Start gehen könnten.

Normalerweise tritt bei den Europameisterschaften nur die "zweite Garde" des Biathlons an, da die Top-Athleten bei den Weltmeisterschaften starten. In Olympiajahren findet aber keine WM statt.