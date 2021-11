Biathlon - eine deutsche Geschichte

Sechs Millionen Fernsehzuschauer können nicht irren, Biathlon ist ein TV Magnet. Seit vielen Jahren ist die Kombination aus Langlauf und Schießen der beliebteste Wintersport in Deutschland, obwohl kaum jemand diesen Sport aktiv betreibt. Seine Wurzeln hat Biathlon im Militärsport, was gerade nach dem 2. Weltkrieg für wenig Begeisterung bei den deutschen Sportanhängern sorgte.

Biathlon auch Olympiasportart

Aber Biathlon ist eine Olympiasportart und so entwickeln beide deutsche Staaten eine große Rivalität in den 70er und 80er Jahren. Erst hat die DDR die Nase vorne, aber dann gewinnt der Chiemgauer Peter Angerer 1984 Gold in Sarajevo. Biathlon ist plötzlich Medaillenlieferant und Ruhpolding etabliert sich als neues Mekka dieses Sports. Attraktivere Wettbewerbe und die fernsehgerechte Aufarbeitung helfen Biathlon zum unumstrittenen Marktführer bei den Wintersportübertragungen zu werden.

Bei seinen Besuchen der Biathlon Hochburgen Ruhpolding und Oberhof trifft der Autor u.a. die OlympiasiegerInnen Kati Wilhelm, Petra Behle, Frank-Peter Roetsch und Fritz Fischer. Gemeinsam beantworten sie die Frage, wie Biathlon es von einer belächelten Randsportart zum Fernsehereignis in Deutschland gebracht hat.