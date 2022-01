Biathlon: DSV-Staffel in Ruhpolding starke Zweite

Die Staffel ging am Samstag ohne den in Corona-Quarantäne ausharrenden Johannes Kühn, der für den bisher einzigen deutschen Saisonsieg gesorgt hatte, ins Rennen. Das Quartett mit Erik Lesser (0/1), Roman Rees (0/0), Doll (1/0) und Philipp Nawrath (0/0) zeigte eine starke Performance am Schießstand und in der Loipe.

DSV-Quartett tankt Selbstvertrauen

Mit Platz zwei gelang der erste Podestplatz der Saison. "Staffeln sind einfach etwas besonderes", sagte Nawrath im ZDF-Interview. "Es war knapp". Und "ein Fingerzeig für uns, wenn jeder sein Ding macht und wir uns an unsere Taktik halten" könne man auch in Peking vorne mitmischen. Der Sieg ging an Russland. Dritter wurde die Staffel aus Belarus.

Lesser ärgert sich über Laufleistung

Lesser war souverän in der Spitzengruppe mitgelaufen. Zum Liegenschießen kam er als Erster, nach einem Nachlader reihte er sich zunächst auf Position vier ein, doch auf der Schlussrunde fehlten Lesser die nötigen Körner, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. "Die letzte Runde ärgert mich heute", sagte er im ZDF-Interview. Heute habe es bei ihm überall gefehlt. Mit 18,2 Sekunden Rückstand auf die Staffel der USA schickte der 33-Jährige dann Rees von Platz fünf ins Rennen.

Rees bleibt in Top-Gruppe

Rees konnte zwar keine Zeit gutmachen, rückte aber durch eine starke erste Schießeinlage auf Rang vier vor. Die Führung hatte Belarus übernommen. Die Gruppe um ihn wurde Größer, nach fünf Treffern ging er auf die Jagd nach der Führungsgruppe. Der Rückstand, jetzt auf Italien, war beim zweiten Wechsel mittlerweile auf 25,7 Sekunden angewachsen. Favorit Frankreich, beim ersten Wechsel nach desaströser Schießleistung nur 15., hatte sich auf Position drei vorgearbeitet.

Doll bringt Hoffnung auf Podestplatz

Doll ging als Sechster auf die Strecke und machte es ebenfalls spannend. Ein Nachlader kostete Liegend Zeit, der Rückstand auf die Spitze wuchs auf 37.3 Sekunden. Mit fünf Treffern schmolz der Rückstand nach dem Stehendanschlag dann endlich wieder. Doll zündete auf der Schlussrunde den Turbo und konnte als Dritter, hinter Russland und Belarus auf Nawrath übergeben. Knapp 30 Sekunden fehlten auf Platz eins. "Das ich fehlerfrei Stehend bleiben konnte, ist das absolute Highlight heute," so Doll im ZDF-Interview.

Nawrath mit perfektem Schießen

Nawrath schoss souverän die Null und verkürzte den Abstand auf Platz zwei. Beim perfekten Stehendschießen konnte der deutsche Schlussläufer an Belarus vorbeiziehen und mit 12,6 Sekunden Rückstand hinter Russland auf die Strecke gehen. Nawrath kam noch bis auf sieben Sekunden an den Ress heran. Zum ersten Mal in der Olympia-Saison gelang der Staffel der Sprung aufs Podest.