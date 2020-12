Biathlon: DSV-Skijäger enttäuschen beim Sprint

Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) war nach einer Pause aus privaten Gründen diesmal wieder am Start. Wie in der vergangenen Woche waren Johannes Kühn vom WSV Reit im Winkl, Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Benedikt Doll (SZ Breitnau), Roman Rees (SV Schauinsland) und Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain) im Team des Deutschen Skiverbands (DSV) dabei. Weder am Schießstand noch läuferisch boten sie eine akzeptable Leistung.

Platz 22 für Peiffer: "Hatte heute nicht den besten Tag"

Peiffer verpasste gleich den allerersten Schuss, die anderen brachte er beim Liegendanschlag ins Ziel. Stehend blieb er sauber. "Ich konnte mich nicht optimal vorbereiten und hatte heute nicht den besten Tag", lautete sein Fazit nach Platz 22 als bester DSV-Athlet.

Fehlschüsse und fehlende Laufleistung

Als erster war Kühn in die Loipe gegangen. Das Liegendschießen absolvierte er noch fehlerfrei, dann musste er drei Mal in die Strafrunde. Dementsprechend reichte das nur zu Platz 53. Lesser räumte anfangs alles ab, beim Stehendanschlag musste er jedoch auch schon zwei Mal in die Strafrunde. "Ich habe mich heute insgesamt nicht wohl gefühlt", sagte er nach Rang 46.

Doll handelte sich Liegend und Stehend jeweils eine Strafrunde ein (Platz 23). Rees musste ebenfalls insgesamt zweimal extra laufen, in der Loipe fiel er sogar auf Rang 63 zurück. "Ach ne", schimpfte Horn nach seinen zwei Patzern beim Liegendschießen. Durch zwei weitere Fehlschüsse fiel er sogar auf Rang 68 zurück.

Norwegischer Vierfachsieg, zweiter Saisonerfolg für Laegreid

Der Sieger Sturla Holm Laegreid aus Norwegen ist der erste Athlet, der diese Saison ein zweites Rennen gewinnen konnte. Seine Teamkollegen Johannes Dale und Johannes Thingnes Bö standen neben ihm auf dem Podest. Vetle Sjastad Christiansen auf der vierten Position rundete das überragende norwegische Mannschaftergebnis ab.

Corona-Fall beim deutschen Betreuerstab

Im deutschen Biathlon-Team hatte es im Vorfeld des Rennens einen Corona-Fall gegeben. Ein Mitglied des erweiterten Betreuerstabs war positiv getestet und sofort vom restlichen Team isoliert worden. Deshalb durften die DSV-Athleten ins Rennen gehen.