Biathlon: Doll und Lesser in den Top Ten

Arnd Peiffer nicht am Start

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer war beim Auftakt in Hochfilzen nicht am Start. Der 33-Jährige, in der vergangenen Woche in Kontiolahti Sprintzweiter, reiste aus privaten Gründen am Freitag ab.

Weil Peiffer bereits auf der Startliste stand, konnte der DSV nicht nachnominieren. Bei der Verfolgung am Samstag und der Staffel am Sonntag darf aber ein weitere Biathleten, voraussichtlich Ex-Weltmeister Simon Schempp, die Rennen bestreiten.