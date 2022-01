Biathlon: Doll in Antholz Zwölfter und eine bayerische Premiere

Den Sieg in Antholz sicherte sich mit dem Russen Anton Babikov der einzige Starter, der am Schießstand komplett fehlerfrei blieb. Dahinter erreichten der Norweger Tarjei Boe und Said Karimulla Khalili aus Russland die weiteren Podestplätze.

Zwei bayerische Teilnehmer durften sich in Antholz präsentieren. Für David Zobel vom SC Partenkirchen, der in Ruhpolding noch unter die Top 10 gelaufen war, reichte es diesmal nur für Platz 31 (4, +4:27,1). Marco Groß vom SC Ruhpolding, Sohn von Olympiasieger Ricco Groß, kam bei seinem Weltcup-Debüt auf Rang 65 (3, +7:10,7).

Zobel verpatzt zwei Schießeinlagen

Youngster Zobel handelte sich in Antholz bereits bei der ersten Einlage zwei Strafrunden ein. Beim nächsten Schießstandbesuch kamen zwei Fehlschüsse dazu. Danach lief es besser - beim dritten und vierten Schießen klappte hingegen alles. Da hatte er aber schon zu viel Zeit für ein besseres Ergebnis verloren.

Debütant Groß zweimal fehlerfrei

Debütant Groß zeigte mit fünf Treffern einen guten Start. Beim zweiten Liegendschießen gingen jedoch zwei Schüsse daneben. Es folgten ein weiteres fehlerfreies Schießen. Beim letzten Stopp ging er mit einem weiteren Fehler auf die letzten Meter seines ersten Weltcuprennens.

Zwölfter Platz für Doll

Doll räumte liegend erst einmal alle Scheiben ab, auch in der Loipe war er schnell unterwegs. Beim zweiten Schießen patzte er bereits zweimal. Bei den nächsten beiden Schießstandeinlagen kamen die dritte und die vierte Strafminute dazu. Damit schrammte er (4, +2:44,6) an den Top-10 vorbei.

Strelow zweitbester Deutscher

Justus Strelow (Schmiedeberg) war an diesem Tag zweitbester DSV-Akteur. Erst bei der dritten und vierten Schießeinlage kassierte er seine zwei Strafminuten. Am Ende schloss er das Rennen auf Platz 22 (2, 3:49,3) ab.

Fratzscher mit fünf Fehlschüssen abgeschlagen

Lucas Fratzscher (WSV Oberhof) begann mit zwei Fehlschüssen, danach zeigte er eine fehlerfreie Einlage. Insgesamt kam er mit fünf Fehlern nicht über Platz 59 (5, +6:50,4) hinaus. Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain) verzichtete kurzfristig auf seinen Einsatz.