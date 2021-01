Biathlon: Deutsche verpassen auch im Single-Mixed die Top-3

Das Duett Hettich/Lesser leistete sich am Sonntag bei besten Bedingungen sechs Nachlader und hatte am Ende 1:02 Minuten Rückstand auf die siegreichen Franzosen Julia Simon und Emilien Jacquelin. Platz zwei sicherten sich die Schweden Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson. Dritte wurden Tiril Eckhoff und Johannes Thingnes Bö aus Norwegen.

Durchwachsene Resultate

Franziska Preuß, die mit Lesser bei der WM im Vorjahr Silber holte, verzichtete als Vorsichtsmaßnahme wegen einer leichten Reizung des linken Sprunggelenks auf einen Start. Damit beendeten die deutschen Skijäger erstmals seit 2015 den Weltcup in Oberhof ohne Podium. Im Einzel schaffte nur Arnd Peiffer in der Verfolgung als Zehnter einen Top-Ten-Platz. In den Staffeln kamen die Deutschen auf Platz vier und davor auf fünf.