Biathlon: Deutsche Männer-Staffel auf dem Podest

Ohne Olympiasieger Arnd Peiffer bestritten die deutschen Biathlon-Männer das Staffelrennen beim Weltcup in Hochfilzen. Der 33 Jahre alte Peiffer war am Freitag aus privaten Gründen aus Tirol abgereist. Eröffnet wurde das Rennen bei dichtem Schneetreiben von Erik Lesser. Der 32-Jährige brauchte insgesamt zwar vier Nachlader, war aber auf der anspruchsvollen Loipe sehr gut unterwegs. Lesser übergab als Vierter mit nur 1,6 Sekunden Rückstand auf die bis dato führenden Norweger an Roman Rees. Der 27-Jährige Breisgauer lieferte ein fehlerfreies Schießen ab und schickte als Führender Benedikt Doll auf die Runde.

Doll mit Kritik an Serviceteam

Die ersten drei Nationen lagen zu diesem Zeitpunkt dicht beieinander: Deutschland führte vor der Staffel aus Österreich mit nur 0,5 Sekunden. Schweden als Dritter hatte nur zwei Sekunden Rückstand. Doll, bei der letzten Staffel in Kontiolahti noch Schlussläufer, musste am Schießstand nur einmal Nachladen, doch der 30-Jährige hatte große Probleme in der Loipe und verlor Sekunde auf Sekunde auf die nach dem sechsten Schießen führenden Norweger. "Meine Skier waren von der Präparierung her nicht optimal. Ich bin es leid, das schön zureden. Die anderen Nationen haben permanent gutes Material. Da ist man so wehrlos, wenn die anderen an einem vorbeilaufen", sagte ein sichtlich genervter Doll nach dem Rennen.

"Das hat sich ein bisschen wie Körperverletzung angefühlt." Benedikt Doll

Philipp Horn, der überraschend als Schlussläufer nominiert wurde, ging mit einem Rückstand von 10,5 Sekunden als Dritter auf die Skandinavier auf die letzten 7,5 Kilometer. Mit insgesamt zwei Nachladern und einer guter Laufleistung verteidigte der 26-Jährige den dritten Platz (+44,1 Sek.). Für das deutsche Männer-Quartett war es nach Platz drei beim Auftakt in Kontiolahti die nächste Podestplatzierung im zweiten Staffelrennen des Winters über die 4x7,5 Kilometer. Letztmals hatten die DSV-Skijäger Ende Januar 2017 im italienischen Antholz ein Staffelrennen gewonnen.

Packender Zweikampf um den Sieg

Der Tagessieg entschied sich beim letzten Schießen. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) und Sebastian Samuelsson (Schweden) kamen gemeinsam zum finalen Stehendanschlag. Beide schoßen dreimal vorbei. Bö musste sogar in die Strafrunde und Schweden sicherte sich mit 5,7 Sekunden Vorsprung den Sieg.