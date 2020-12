Biathlon: Deutsche Frauen-Staffel auf dem Podest

Norwegens Siegesserie beendet

Das derzeit dominierende schwedische Team beendete mit dem Sieg auch die beeindruckende Siegesserie der diesmal enttäuschenden Norwegerinnen, die in der vergangenen Saison in allen sechs Staffelrennen triumphiert hatten. Den letzten deutschen Staffel-Erfolg bei den Frauen hatte es am 8. Februar 2019 in Canmore gegeben.