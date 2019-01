Biathlon: Dahlmeier gewinnt im Massenstart

Laura Dahlmeier hat ihre aufstrebende Form bestätigt. Die siebenmalige Weltmeisterin leistete sich nur einen Fehler und verwies die ebenfalls einen Fehler schießende tschechische Sprintsiegerin Marketa Davidova mit einem Vorsprung von 13,1 Sekunden auf Platz zwei. Dahlmeier war tags zuvor schon Zweite im Verfolgungswettkampf geworden. Das gute Abschneiden der deutschen Skijägerinnen vervollständigte Vanessa Hinz (1 Fehler/Rückstand: 16,4 Sekunden) auf Platz drei.

"Es ist traumhaft. Ich habe mir vorgestellt und gewünscht, wieder ganz vorne zu sein." Laura Dahlmeier

Dahlmeier hat erst sieben Rennen absolviert

Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme während der Vorbereitung und über Weihnachten ist Antholz erst die dritte Weltcupstation für Laura Dahlmeier in diesem Winter. In sieben Rennen holte die Partenkirchnerin sechs Top-Ten-Ergebnisse, davon einen Sieg und zwei zweite Plätze. Ihren letzten Sieg hatte die siebenmalige Weltmeisterin am 12. Februar 2018 mit ihrem zweiten Olymia-Gold (Verfolgung) in Pyeongchang geholt.

Für das deutsche Team war es nach dem Massenstart-Erfolg von Franziska Preuß in Ruhpolding der zweite Saisonerfolg. Preuß musste in Antholz erkrankt passen.

Horchler in den Top Ten

Karolin Horchler schaffte es als Achte in die Top Ten. Denise Herrmann als 13. und Franziska Hildebrand als 27. leisteten sich dafür zu viele Schießfehler, beide mussten vier Strafrunden drehen.