Biathlon: Beide DSV-Staffeln in Kontiolahti auf dem Podest

Die beiden deutschen Biathlon-Staffeln sind höchst erfolgreich in den Weltcup-Winter gestartet. Die Damen und Herren sorgten mit Rang zwei für den Sprung auf die Podestplätze.

Weidel startet, Herrmann-Wick bringt Rang zwei ins Ziel

Weidel vom WSV Kiefersfelden ging als Startläuferin in den Kurs. Die 26-Jährige blieb beim Schießen fehlerfrei und übergab auf Position mit nur 3,5 Sekunden Rückstand auf Platz drei liegend an Sophia Schneider. Die bereits am Mittwoch überraschend flink in der Loipe laufende Athletin vom SV Oberteisendorf lief sich trotz insgesamt zwei Nachladern zu der Spitzengruppe auf.

Vanessa Voigt (SV Rotterode) übernahm auf Rang zwei (+0,5). Sie leistete sich je einen Nachlader beim Liegend- und Stehendschießen. Schlussläuferin Herrmann-Wick übernahm auf Position drei (+22,3) hinter Norwegen (+21,4) und den führenden Schwedinnen. Die Wahl-Ruhpoldingerin benötigte bei der letzten Schießeinlage aber zwei Nachlader. Damit schloss sie das Rennen auf Platz zwei ab. Das Quartett der Frauen war in dieser Formation bisher noch nie zusammen gelaufen.