Peiffer Verfolgungsdritter - Bö knackt Siegrekord

Einzel-Olympiasieger Bö, der bei der WM in Östersund vier Goldmedaillen gewonnen hatte, feierte nach seinem Triumph im Sprint am Vortag trotz dreier Strafrunden einen Start-Ziel-Sieg. Hinter dem Gesamtweltcupsieger, der zum 36. Mal in seiner Karriere gewann, landete sein Bruder Tarjei (1 Strafrunde/13,9 Sekunden zurück). Zweitbester Deutscher wurde Benedikt Doll (Breitnau/3) auf Rang sieben. Lucas Fratzscher (Oberhof/1) kam auf Platz 15.

Bö gewinnt auch Verfolgungs-Weltcup

Bö sicherte sich auch die kleine Kristallkugel im Verfolgungs-Weltcup. Die Siege in der Gesamtwertung sowie im Sprint- und Einzel-Weltcup hatte Bö schon vor dem Heimspiel am Holmenkollen perfekt gemacht. Der 25-Jährige hatte am Freitag durch seinen Sieg im Sprint bereits die Sieg-Bestmarke des Franzosen Martin Fourcade (2016/17) eingestellt. Bei den Frauen hält die Schwedin Magdalena Forsberg den Rekord mit 14 Erfolgen aus der Saison 2000/01.