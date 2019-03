Biathlon: Bö stellt Fourcade-Rekord ein

Bester Deutscher war Doll (Breitnau) nach zwei Strafrunden auf Rang sechs. Bei seinem 35. Karrieresieg triumphierte Bö, der bei der WM in Östersund vier Goldmedaillen gewonnen hatte, vor dem Italiener Lukas Hofer (0 Strafrunden/31,7 Sekunden zurück) und Quentin Fillon Maillet (0/35,0). Auf den drittplatzierten Franzosen fehlten Doll 4,4 Sekunden. Den Sieg in der Gesamtwertung sowie im Sprint-Weltcup hatte Bö schon vor dem Heimspiel am Holmenkollen klargemacht.

Schwierige Bedingungen

Zweitbester deutscher Skijäger bei schwierigen Bedingungen mit teils starkem Nebel am Schießstand wurde Einzel-Weltmeister Arnd Peiffer (2 Fehler) auf Platz acht. Erik Lesser, Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Nawrath verpassten die Top Ten. Zudem starteten beim Weltcup-Finale mit Lucas Fratzscher und Philipp Horn auch zwei deutsche Athleten aus dem IBU-Cup. Der Franzose Martin Fourcade, der den Weltcup in den vergangenen Jahren dominiert hatte, hatte die Saison nach enttäuschenden Weltmeisterschaften in Östersund (SWE) beendet.