Für die vier DSV-Biathleten galt es im WM-Einzelrennen über die 20 Kilometer vier starke Schießeinlage abzuliefern. Denn pro Fehlschuss wurde keine Strafrunde gelaufen, sondern eine Minute Zeitstrafe aufaddiert. Die Bedingungen am Schießstand waren allerdings bei wechselnden Windverhältnissen nicht optimal.

Nicht aus der Ruhe bringen ließ sich dabei Arnd Peiffer. Der 31-Jährige schoss selbstbewusst und räumte alle Scheiben (0/0/0/0) perfekt ab. Auch in der Loipe war Peiffer mit 52:42.4 Minuten stark unterwegs und von der Konkurrenz nicht zu schlagen. Ich habe "immer mit dem Einzel so ein bisschen meine Rechnung offen gehabt", sagte Peiffer nach dem Erfolg. "Dieser Einzel war immer das Rennen, mit dem ich mich am wenigsten anfreunden konnte. Umso mehr freu ich mich, dass es heute geklappt hat." Der Bulgare Wladimir Ilijew (0/1/0/0) gewann überraschend Silber. Bronze holte sich der Norweger Tarjei Bö (0/1/0/0|+1:09,1).

Doll und Lesser in den Top 15

Auch Benedikt Doll war schnell und treffsicher in den Wettkampf gestartet, kassierte dann allerdings drei Strafminuten (0/1/1/1). Damit war eine Medaille für den Sprintweltmeister von 2017 außer Reichweite. Doll (+2:03.5 Minuten) kam auf Platz 10 und ärgerte sich ein wenig über seine Fehler. Aber, "am Ende freut es mich riesig für den Arnd". Teamkollege Erik Lesser reihte sich mit einem Rückstand von 2:06.6 Minuten auf die Bestzeit (0/1/0/1) auf Rang 11 ein. Ohne seinen Fehler hätte es Silber werden können. "Das ist ärgerlich. Aber ich könnte jetzt sinnieren, warum, wieso, weshalb. Wenn ich die Saison betrachte, hätte ich im Dezember nicht gedacht, dass ich bei der WM so gut da stehe". Roman Rees (1/0/1/0 | 3:42.1) kam auf Platz 20 ins Ziel.