Ukraine-Konflikt: Biathletinnen setzen Zeichen der Solidarität

Neben der deutschen Frauen-Quartett traten viele andere Teams mit gelb-blauen Herzen an ihrer Kleidung oder den Waffen an. Das gesamte tschechische Team erschien mit winterlicher Kopfbedeckung in den ukrainischen Nationalfarben. Zudem wurden vor dem Start Bilder der ukrainischen Skijägerinnen und Skijäger auf einer großen Video-Leinwand gezeigt.

Ukraine tauscht Olympia-Uniform gegen die Militär-Uniform

Nach der russischen Invasion in ihr Heimatland hat die ukrainische Mannschaft beschlossen, nicht mehr bei den verbleibenden drei Weltcups in diesem Winter an den Start zu gehen. In Ex-Weltmeister Dmytro Pidrutschnji und Staffel-Olympiasiegerin Julia Dschima kämpfen die besten Biathleten ihres Landes derzeit an der Front im Kriegseinsatz gegen Russland. An Sport ist für sie nicht zu denken.

"Ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin selber Soldat", sagte der deutsche Ex-Weltmeister Erik Lesser zur Situation des Teams aus der Ukraine und erklärte: "In so einer Situation erstmal nach Hause zu reisen und dann die Olympia-Uniform gegen die Militär-Uniform zu tauschen, um dann Familie, Freunde und dein Land zu verteidigen. Das will ich mir nicht ausmalen."

Russland aus den Rennen verbannt

Auch nicht mehr am Start sind in Finnland Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus. Sie wurden vom Weltverband IBU bis auf Weiteres ausgeschlossen. Die Rennen in Kontiolahti finden nur rund 70 Kilometer von der russischen Grenze entfernt statt.

Norwegen gewinnt - DSV-Staffel Vierte

Das Ergebnis rückte in den Hintergrund. Norwegens Staffel gewann das Rennen vor Schweden und Italien. Das deutsche Olympia-Quartett mit Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann beendete den Wettkampf auf Platz vier. Die Athletinnen trugen dabei eine herzförmige Abbildung mit ukrainischen Landesfarben.