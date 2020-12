vor 25 Minuten

Biathletinnen knapp am Podest vorbei

Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen musste sich beim Weltcup in Hochfilzen mit Platz vier zufrieden geben. Denise Herrmann unterlag im Schlussspurt Elvira Öberg aus Schweden. Der Sieg ging an Norwegen, Platz zwei an Frankreich.