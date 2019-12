Biathletinnen am Tiefpunkt - aber Dahlmeier glaubt an Wende

Erinnerung an goldene Zeiten

"Durch ein unfassbar starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und unseren Teamgeist", erinnerte Dahlmeier in ihrem Beitrag auch deshalb an die grandiose WM vor zwei Jahren, "haben wir damals fünf Gold- und eine Silbermedaille nach Hause geholt. Und wir haben diese Medaillen als Team nach Hause geholt!" Ihren am Boden liegenden Ex-Kolleginnen riet Dahlmeier, die fünf ihrer insgesamt sieben WM-Titel eben in Hochfilzen gewonnen hatte, in dieser schwierigen Zeit zusammenzustehen. "Unterstützt euch, vertraut in euch, kämpft gemeinsam, gewinnt gemeinsam", schrieb Dahlmeier und ergänzte: "Ihr seid großartig. Wir alle glauben an euch, weil ihr alle so viel Talent habt".

Nächste Station: Le Grand Bornand

Nach dem Reinfall in Hochfilzen bietet sich in der kommenden Woche beim letzten Weltcup vor Weihnachten in Le Grand Bornand die erste Möglichkeit zu einer Wiedergutmachung.