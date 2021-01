Biathletin Preuß wird Zweite beim Massenstart, Simon siegt

Zum Abschluss der Wettkämpfe in Oberhof stand der Massenstart der Frauen über 12,5 Kilometer auf dem Programm. Als große Favoritin ging Tiril Eckhoff ins Rennen. Ihre einzigen Patzer erlaubte sich die Norwegerin jeweils in den Teamwettbewerben, als es am Schießstand nicht lief. Für das DSV-Team starteten vier Athletinnen: Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich und Maren Hammerschmidt.

Erstes Schießen: Preuß, Herrmann und Hettich mit je einem Fehler

Die 30 Frauen kamen geschlossen zum ersten Schießen. Nur 13 Athletinnen setzten das Rennen fehlerlos fort - ganz vorne die Italienerin Dorothea Wierer. Dicht dahinter folgten die Französin Julia Simon und Eckhoff. Ebenfalls mit dabei Hammerschmidt, die als einzige vom DSV-Team fehlerlos blieb.

Preuß auf Rang acht nach dem zweiten Schießen

Zehn Starterinnen bildeten die Führungsgruppe, die zusammen zum zweiten Liegendanschlag einlief - allen voran die Tschechin Marketa Davidova, die ebenso wie Wierer, die beiden Norwegerinnen Karoline Offigstad Knotten und Ingrid Landmark Tandrevold sowie die Schwedin Hanna Öberg ihre weiße Weste behielt.

Dieses Mal lief es auch bei Franziska Preuß und mit fünf Treffern ging es auf Platz acht nach vorne. Eckhoff musste jetzt einmal kreiseln, wie auch Herrmann, Hammerschmidt und Hettich.

Wierer souverän im dritten Schießen

Zum ersten Stehendanschlag kamen fünf Athletinnen gleichzeitig - lediglich Wierer blieb fehlerfrei und konnte sich so einen kleinen Vorsprung von über 23 Sekunden vor Öberg und Davidova erarbeiten. Preuß ließ eine Scheibe stehen und kam als Sechste aus der Strafrunde raus. Herrmann musste ebenfalls eine Zusatzrunde drehen, Hettich blieb fehlerfrei, Hammerschmidt kassierte zwei Fehler. Auch Eckhoff hat sich nun mit drei Fehlern komplett aus dem Rennen geschossen. Toller Antritt von Lisa Hauser - vor dem letzten Schießen machte die Österreicherin noch einmal einen Sprung und kam an Öberg heran.

Preuß fehlerfrei beim vierten Schießen

Wierer erreichte mit gutem Vorsprung den Schießstand zum letzten Anschlag. Ihr Vorsprung hätte auf jeden Fall einen Fehler zugelassen. Aber dabei blieb es nicht, die Italienerin musste zwei Runden laufen. Die Chance für ihre Konkurrentinnen, die sie nicht nutzen konnten. Auch Davidova, Öberg, Hauser und Mironova blieben nicht fehlerfrei.

Simon setzt sich gegen Preuß durch

Davon profitierten die nächsten - Simon, die vor dem letzten Schießen noch Elfte war und Preuß. Die beiden behielten die Nerven, schoben sich an der bisherigen Spitzengruppe vorbei. 5,6 Sekunden dahinter folgte Wierer, Hauser war unmittelbar dahinter Vierte. Ein spannender Kampf um das Podest. Doch die Österreicherin verlor die Balance, landete im Schnee, Wierer konnte nicht mithalten mit Simon und Preuß, die sich fortan an der Spitze abwechselten. Am Ende erwies sich die 24-jährige Französin zu druckvoll und konnte die 26-Jährige Bayerin etwas abhängen.

Erst am Samstag hatte Preuß die deutsche Frauenstaffel mit einem souveränen Auftritt am Rennsteig zum ersten Erfolg seit fast zwei Jahren geführt. Ihren bislang einzigen Einzelsieg hatte die 26-Jährige vor zwei Jahren im Massenstart in Ruhpolding gefeiert.

Herrmann 15., Hettich 18., Hammerschmidt 29.

Zweitbeste Deutsche auf den WM-Strecken von 2023 wurde Denise Herrmann (vier Fehler) als 15. Janina Hettich (zwei Fehler) belegte Platz 18 und Maren Hammerschmidt beendete das Rennen als 29.

Nach zwei Weltcup-Wochen in Thüringen steht für die Skijäger von diesem Donnerstag an die WM-Generalprobe im italienischen Antholz auf dem Programm. Die Weltmeisterschaft findet nach einer Wettkampfpause vom 10. bis 21. Februar in Pokljuka/Slowenien statt.