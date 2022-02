Biathletin Preuß hat mit Olympia noch eine Rechnung offen

Bei Weltmeisterschaften konnte Franziska Preuß schon über sieben Medaillen jubeln, nur bei Olympia wollte es bislang mit Edelmetall nicht klappen. Bei ihrer Olympia-Premiere 2014 in Sotschi lief es für die Bayerin überhaupt nicht rund: Platz 41 im Sprint, 40 in der Verfolgung - im Einzel über 15 km wurde sie nach drei Runden und fünf Schießfehlern aus dem Rennen genommen. In der Staffel stürzte sie als Startläuferin - am Schießstand verlor sie viel Zeit, als sie den Schnee von der Waffe reinigte.

Preuß - der ewige Pechvogel

Und auch vier Jahre später in Pyeongchang war sie vom Pech verfolgt. Im Einzel landete sie trotz einer fehlerfreien Schießleistung auf dem undankbaren vierten Platz. In der Staffel verlor Preuß am Schießstand viel Zeit - sie traf alle Scheiben, glaubte jedoch eine stehen gelassen zu haben und lud eine Patrone nach, die dann wieder entfernt werden musste.

"Olympia verbinde ich bisher mit gemischten Gefühlen. Aber alle guten Dinge sind drei, jetzt gehe ich ganz neutral an die ganze Sache heran." Franziska Preuß

Bei ihrer dritten Olympia-Teilnahme soll es endlich mit der lang ersehnten Medaille klappen. Die Vorzeichen dafür standen gut: Platz drei in der Gesamt-Wertung in der vergangenen Saison, endlich mal eine Saisonvorbereitung ohne größere Zwischenfälle und solide Ergebnisse in den ersten Rennen.

Auf Fußverletzung folgt Corona-Infektion

Daher war eine olympische Medaille das erklärte Ziel: Bei den Großereignissen habe sie "zuletzt das Podium immer knapp verfehlt. Deswegen ist es natürlich mein Ziel, beim Höhepunkt den Schritt aufs Podium zu schaffen. Das ist auch mein Ansporn, meine Motivation", sagte Preuß zum Saisonauftakt.

Doch Preuß blieb das Pech der letzten Jahre treu: Erst verletzte sie sich Mitte Dezember bei einem Treppensturz am Fuß, dann folgte eine Corona-Infektion.

Wettlauf mit der Zeit

Ein Wettlauf mit der Zeit begann - schafft die 27-Jährige es noch rechtzeitig für Olympia fit zu werden? Ende Januar gab sie Entwarnung: "Es geht wieder aufwärts, jetzt habe ich das Tal hoffentlich überwunden".

"Natürlich habe ich das mir alles anders vorgestellt. Aber oft bekommt man eine Aufgabe gestellt. Ich habe mich da durchgekämpft und mache das Beste daraus." Franziska Preuß

Preuß ist also in Peking dabei. Fraglich ist nur, ob sie ihren Trainingsrückstand aufholen kann - ihren letzten Wettkampf bestritt die Bayerin am 12. Dezember in Hochfilzen. Die Strecke liegt knapp 180 Kilometer nordwestlich von Peking, auf etwa 1.650 Meter über dem Meeresspiegel findet der Biathlon statt - eine zusätzliche Belastung für Körper und Geist.