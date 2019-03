Biathletin Laura Dahlmeier lässt Karriere-Ende offen

Noch stehe nicht fest, ob die Doppel-Olympiasisgerin und siebenmalige Weltmeisterin auch im kommenden Winter im Weltcup antreten wird und die nächste Weltmeisterschaft 2020 im italienischen Antholz anpeilt. Nach den letzten Saisonrennen am vergangenen Wochenende in Oslo sucht Dahlmeier ab dem kommenden Wochenende "Abstand und andere Leute um sich herum", erklärte sie in einem Interview.

Zuvor tritt Dahlmeier in dieser Woche noch bei der Zoll-WM an. Als Angestellte des Deutschen Zolls ist die Partenkirchnerin dazu verpflichtet. "Das gehört genauso mit dazu, aber dann am Freitag bin ich froh, wenn ich das Gewehr ins Eck stellen kann, die Ski in den Keller - und die Sachen erstmal ein, zwei Wochen nicht mehr anschauen muss", sagte Dahlmeier.