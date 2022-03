Biathletin Herrmann wird Dritte bei Eckhoffs Verfolgungs-Sieg

Einen Tag nach ihrem Sprint-Sieg sicherte sich Denise Herrmann zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Kontiolahti die nächste Podestplatzierung. Die Einzel-Olympiasiegerin schaffte es in der Verfolgung auf den dritten Platz und musste sich nach drei Strafrunden nur der norwegischen Tagessiegerin Tiril Eckhoff und Dorothea Wierer aus Italien geschlagen geben.

Letzter Schuss ging daneben

Nach dem klasse Auftritt im Sprint ging Herrmann mit fünf Sekunden Vorsprung auf als Gejagte in die Verfolgung. "Eigentlich mag ich die Strecken nicht so, aber irgendwie gelingen mir hier immer gute Rennen", stellte die 33-jährige Wahl-Ruhpoldering am Samstag nach ihrem achten Weltcupsieg fest. Das sollte sich auch am Sonntag wieder bewahrheiten, an dem sie nur aufgrund eines Fehlers beim letzten Schießen eine noch bessere Platzierung als den dritten Rang verpasste. Nach zehn Kilometern hatte hatte sie 19,5 Sekunden Rückstand auf die Norwegerin und knapp vier Sekunden auf die Italienerin.

Preuß zweitbeste Deutsche auf Rang acht

Franziska Preuß vom SC Haag kommt auch immer besser in Fahrt. Die 27-Jährige, die den Sprint noch als 32. beendete, verbesserte sich mit einer fehlerfreien Leistung um 24 Plätze auf Rang acht und kam damit als zweitbeste Deutsche ins Ziel.

"Gerade die vier Mal Null ist immer etwas ganz Besonderes. Für das, dass ich momentan immer am Schießstand hadere, ist das ein großer Erfolg." Franziska Preuß

Auch bei Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld) zeigt die Formkurve deutlich nach oben. Die 34-Jährige verfehlte eine Scheibe, machte elf Ränge gut und wurde 17.

Fünf Deutsche in Top 20

Vanessa Voigt vom WSV Rotterode ging als Sechste ins Rennen. Die 23-Jährige fiel aufgrund von zwei Fehlern im letzten Schießen auf Platz elf zurück. Vanessa Hinz vom SC Schliersee musste drei Mal in die Strafrunde. Damit überquerte die 29-jährige Münchnerin als 19. die Ziellinie. Janina Hettich vom SC Schönwald gelang wie Preuß ein fehlerfreies Schießen. Sie beendete das Rennen auf Platz 27.

Disziplinenwertung geht an Roiseland

Zwar gewann Marte Olsbu Roiseland ausnahmsweise mal nicht in der Verfolgung, dennoch sicherte sich die 31-jährige Norwegerin mit dem vierten Platz den Sieg in der Disziplinenwertung und damit die kleine Kristallkugel.